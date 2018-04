EU waarschuwt Venezuela om verkiezingen

Alle politieke partijen in Venezuela moeten een eerlijke kans krijgen mee te doen aan de verkiezingen van 20 mei. De Venezolaanse regering moet vrije en geloofwaardige verkiezingen garanderen en stoppen met het ondermijnen van de democratie, anders kunnen „gepaste maatregelen” volgen, waarschuwt de Europese Unie.

Op 20 mei worden presidents- en lokale verkiezingen gehouden in het zwaar door een economische crisis getroffen land. De oppositie is buitenspel gezet, er zijn politieke gevangenen en voor niet-regeringsgezinde partijen en kandidaten zijn obstakels opgeworpen. De EU zal het verloop van de verkiezingen nauwlettend in de gaten houden, zegt buitenlandchef Federica Mogherini namens de lidstaten.

In januari zette de EU zeven hooggeplaatste politieke en militaire functionarissen van het bewind van de linkse populist Nicolás Maduro op een sanctielijst. De unie verbood in november al het leveren van wapens aan Venezuela en andere goederen die kunnen worden gebruikt voor het onderdrukken van de bevolking.