EU voorzichtig met strafprocedure Hongarije

De EU-landen gaan voorzichtig te werk met de strafprocedure die het Europees Parlement vorige maand activeerde tegen Hongarije. Het stemrecht van de regering-Orban in EU-raden kan in theorie worden opgeschort als ook de lidstaten oordelen dat de Europese waarden er systematisch worden bedreigd.

De EU-ministers voor Europese Zaken bespraken de kwestie dinsdag in Luxemburg. Aangezien het de eerste keer is dat het parlement de artikel 7-procedure in werking stelde, is het belangrijk dat we het op de correcte manier doen, zei de Oostenrijkse minister Gernot Blümel, die het overleg voorzat. „Stap voor stap.”

Hongarije heeft ermee ingestemd met een schriftelijke verklaring te komen. Daarnaast gaat de Europese Commissie een overzicht maken van de inbreukprocedures die lopen tegen Hongarije op het vlak van de rechtsstaat. Beide documenten worden besproken tijdens de voorbereiding voor de volgende sessie op 12 november.

Judith Sargentini, Hongarije-rapporteur van het EP, had de lidstaten opgeroepen het herstel van de rechtsstaat en democratie in Hongarije voortvarend ter hand te nemen.