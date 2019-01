EU-voorstellen truckers weer afgeschoten

Opnieuw stuiten voorstellen over Europese regelgeving voor vrachtwagenchauffeurs op verzet in het Europees Parlement. De transportcommissie heeft ze donderdag verworpen nadat het voltallige parlement in juni het licht al op rood had gezet.

De voorstellen van CDA-Europarlementariër Wim van de Camp gaan onder meer over rij- en rusttijden en detachering (tijdelijk personeel uit het buitenland). „Dit is een overwinning van de bus- en vrachtwagenchauffeurs”, reageert Agnes Jongerius (PvdA). „Ze hadden langer moeten rijden met minder rust en hadden te maken kunnen krijgen met werkdagen van wel 16 uur.” Haar SP-collega Dennis de Jong spreekt van goed nieuws.

Willem Dijkhuizen van vakbond FNV: „Gezond verstand heeft het hier gewonnen van roekeloosheid en eenzijdig winstbejag. De plannen moeten nu opnieuw terug naar de tekentafel.” De verwachting is dat nieuwe voorstellen pas na de Europese verkiezingen in mei beschikbaar zijn.