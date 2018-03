EU verwelkomt ontwikkelingen in Korea

De ‘positieve ontwikkelingen’ in Korea stemmen de EU blij. In een verklaring verwelkomt EU-buitenlandchef Federica Mogherini de in april geplande topontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Ook president Trumps acceptatie van de uitnodiging van Kim Jung-un om zo snel mogelijk te komen praten krijgt haar steun.

De aankondiging van het gesprek tussen Moon en Kim Jong-un is „bemoedigend”, vindt Mogherini. Ze zegt ook uit te kijken naar het bezoek van de Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Kang Kyung-wha aan Brussel op 19 maart. Hij zal zijn Europese collega’s bijpraten over de situatie.

Als de Noord-Koreanen inderdaad bereid zouden zijn af te zien van nieuwe atoomproeven om onderhandelingen te beginnen over denuclearisatie, dan gaat de deur open voor een oplossing, aldus Mogherini. De EU staat achter de doelstelling om het hele Koreaanse schiereiland kernwapenvrij te maken.