EU veroordeelt uitzetting Duitse ambassadeur

De Europese Unie spreekt een krachtige veroordeling uit tegen het besluit van de Venezolaanse regering om de Duitse ambassadeur Daniel Kriener het land uit te zetten. De unie verklaart zich volledig solidair met Duitsland, zegt buitenlandchef Federica Mogherini in een verklaring namens de EU. In reactie op de ontwikkelingen herhaalt de EU bereid te zijn „alle gepaste maatregelen” te nemen.

Maatregelen die het diplomatieke werk bemoeilijken dragen alleen maar bij aan escalatie van de spanningen en ondermijnen een politieke uitweg uit de crisis, aldus de Italiaanse. De EU blijft zich inzetten voor een vreedzame en democratische oplossing, onder meer via de zogenoemde Internationale Contactgroep.

De leider van de oppositie in Venezuela, Juan Guaidó, vroeg de EU eerder op de dag meer financiële sancties af te kondigen tegen het regime van president Nicolás Maduro. Gezien de verdeeldheid binnen de EU is het daar nog niet van gekomen. Voor sanctiebesluiten is unanimiteit vereist.