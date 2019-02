EU verlengt civiele missie in Mali

De Europese Unie heeft haar civiele missie in Mali met twee jaar verlengd. Het budget tot medio januari 2021 is vastgesteld op 67 miljoen euro. De operatie heeft haar hoofdkwartier in de hoofdstad Bamako en telt vanaf maart 144 internationale en 65 lokale medewerkers.

De in 2014 gestarte missie EUCAP Sahel Mali adviseert bij de hervorming van de veiligheidstroepen in Mali en geeft trainingen en advies aan de Malinese politie, nationale garde en ministeries. Soortgelijke activiteiten zijn sinds kort ook mogelijk in andere Sahel-landen. In buurland Niger heeft de EU een gelijksoortige missie lopen.

De militaire EU-trainingsmissie in Mali, die de strijdkrachten in het West-Afrikaanse land beter moet laten functioneren, werd eerder al verlengd. Die geeft ook advies en opleiding aan de Sahel-troepenmacht van 5000 militairen uit Mali, Burkina Faso, Mauritanië, Niger en Tsjaad, die mensensmokkel, islamitische milities en terrorisme moet bestrijden. Daarvoor worden een kleine zeshonderd Europese militairen ingezet.

Ten slotte is nog de VN-macht Minusma actief in Mali, waarvoor ongeveer 250 Nederlandse militairen inlichtingen verzamelen. Na 1 mei wordt die bijdrage afgebouwd.