EU-verdrag met Vietnam tegen illegale houtkap

De EU en Vietnam hebben in Brussel een verdrag getekend dat moet garanderen dat alleen legaal gekapt hout uit het land naar Europa wordt geëxporteerd.

De juridisch bindende overeenkomst is volgens Brussel belangrijk omdat Vietnam niet alleen zelf houtproducent is maar ook op grote schaal uit omringende landen hout en houtproducten verwerkt en weer uitvoert. Ook dat hout moet bij import op de Europese markt aan de EU-eisen van legale kap voldoen.

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz, die als tijdelijk EU-voorzitter namens de unie tekende, noemde de overeenkomst „een mijlpaal in de strijd tegen illegale houtkap en ontbossing. Onze betrokkenheid bij het milieu is niet een slogan maar realiteit.” Vietnam is na Indonesië het tweede Aziatische land waarmee de EU een ‘houtverdrag’ sluit.

De ondertekening had plaats in de marge van een top van Europese en Aziatische leiders van 51 landen. De EU en Vietnam hebben ook een vrijhandelsverdrag en investeringsovereenkomst gesloten.