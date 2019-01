EU trekt gele kaart voor Thaise visserij in

Thailand is van de Europese lijst van gewaarschuwde landen gehaald nu het vooruitgang heeft geboekt bij de bestrijding van illegale en ongereguleerde visserij. De gele kaart die de Europese Commissie in 2015 trok had kunnen leiden tot een volledig verbod op de invoer van Thaise zeevisproducten in de EU.

Thailand heeft zijn rechtssysteem voor visserij op internationaal niveau gebracht en de naleving van zijn verplichtingen versterkt, meldt het dagelijks EU-bestuur. De nationale vissersvloot wordt beter gecontroleerd en havens worden strenger geïnspecteerd. Voor overtredingen gelden nu „afschrikkende” sancties, aldus Brussel. Verder spant Thailand zich in om de arbeidsomstandigheden in de visserijsector te verbeteren.

De Europese Commissie is sinds ruim zes jaar formeel in gesprek met 25 landen om hen te wijzen op de noodzaak op te treden tegen illegale visserij. Slechts enkele landen, waaronder Cambodja, werken onvoldoende mee en hebben een rode kaart gekregen. EU-commissaris Karmenu Vella (Visserij) verwelkomt Thailand als „toegewijde partner” in de strijd tegen illegale visserij.