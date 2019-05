EU trekt 5 miljoen uit voor ebola-strijd

De EU trekt 5 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo. Met het geld worden via de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onder meer medische experts, medisch materiaal en preventieve middelen gefinancierd.

Sinds de gevreesde infectieziekte negen maanden geleden de kop opstak in het oosten van het Afrikaanse land zijn meer dan 1000 mensen overleden. De EU heeft sinds vorig jaar 17 miljoen euro voor humanitaire hulp beschikbaar gesteld. „De EU zal steun blijven geven zo lang dat nodig is”, aldus commissaris Christos Stylianides (Humanitaire Hulp).

Veiligheidsproblemen in de opstandige regio Noord-Kivu, waaronder aanslagen op ziekenhuizen, bemoeilijken het werk van artsen en verplegers. Ze vertragen het vaccinatieprogramma en de dagelijkse controle van mensen die mogelijk besmet zijn geraakt met het virus. Dat zijn er ongeveer 12.000.