EU-trainingsmissie Somalië twee jaar verlengd

De EU verlengt haar militaire opleidingsmissie in Somalië tot 2021. De EU-ministers van defensie zijn het in Brussel ook eens geworden over een budget van 22,9 miljoen euro voor 2019 en 2020.

EUTM is in 2012 opgericht om het Somalische leger te trainen en versterken. Het mandaat van de missie wordt nu uitgebreid met het verstrekken van politiek en militair advies op strategisch niveau aan de Somalische autoriteiten. Ook gaat de EU het Somalische nationale leger (SNA) helpen de eigen opleidingscapaciteit te ontwikkelen zodat de trainingen voor tactische eenheden uiteindelijk kunnen worden overgedragen.

De EU telt drie militaire trainingsmissies, in Mali, Somalië en de Centraal-Afrikaanse Republiek.