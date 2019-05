EU-top waarschijnlijk kort na verkiezingen

Kort na de Europese verkiezingen zullen de regeringsleiders van de EU-landen bijeenkomen in Brussel om de machtsbalans in kaart te brengen. Ook zullen ze een eerste gedachtewisseling houden over wie de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie moet worden, melden ingewijden. De verkiezingen worden gehouden van 23 tot en met 26 mei.

De top zou al op dinsdag 28 mei kunnen plaatsvinden. EU-president Donald Tusk zal volgende week op een bijeenkomst van de regeringsleiders in het Roemeense Sibiu aankondigen hoe hij het proces voor de nominaties voor en verdeling van topfuncties vorm wil geven.

Ook na de verkiezingen van 2014 kwamen de leiders snel bijeen. De lidstaten willen grip houden op wie de nieuwe commissievoorzitter wordt. Zij zullen een kandidaat voordragen die de goedkeuring van het Europees Parlement moet krijgen.

Het parlement staat erop dat alleen de topkandidaten die de diverse fracties naar voren hebben geschoven in aanmerking komen om commissievoorzitter Juncker op te volgen. Onder hen Manfred Weber van de grootste fractie EVP, Frans Timmermans van de sociaaldemocraten en Bas Eickhout van de Europese Groenen. Veel regeringsleiders zijn tegen dit systeem van ‘Spitzenkandidaten’ en willen ook iemand van buiten het parlement kunnen benoemen. Het Europees Parlement komt op 2 juli voor het eerst bijeen in nieuwe samenstelling.