EU-top over brexitakkoord gaat definitief door

De EU-top om goedkeuring te geven aan het brexitakkoord gaat definitief door. De regeringsleiders komen zondag in Brussel bijeen om de uitkomst van de brexitonderhandelingen formeel goed te keuren, schrijft EU-president Donald Tusk zaterdag in zijn uitnodigingsbrief.

De top dreigde niet door te gaan omdat de Spaanse premier Pedro Sánchez schriftelijke garanties eiste dat Madrid wordt betrokken bij besluiten die van invloed zijn op Gibraltar, het Britse schiereiland bij de zuidelijke kust van Spanje. De Britse regering heeft die garantie zaterdag gegeven, waarna Sánchez bevestigde dat hij geen veto zal uitspreken en het akkoord zal goedkeuren.

De EU-leiders zullen daarnaast in een aparte verklaring vastleggen dat Gibraltar niet valt onder afspraken die de EU en Londen maken over de toekomstige relatie, blijkt uit een ontwerptekst.

De verwachting is dat de regeringsleiders het brexitakkoord, bestaande uit de ‘scheidingsakte’ en een politieke verklaring over de toekomstige relatie, zondag zonder problemen groen licht geven. „Hoewel niemand reden heeft om gelukkig te zijn op die dag wil ik een ding benadrukken: in deze kritieke tijden hebben de EU27 de test van eenheid en solidariteit doorstaan”, schrijft Tusk.

Er is nog wel instemming vereist van het Europese en het Britse parlement. Of dat laatste gaat gebeuren is nog verre van zeker.