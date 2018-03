EU stuurt Londen aanmaning van 2,7 miljard

De Europese Commissie eist een achterstallige betaling van 2,7 miljard euro op van de Britse regering. Brussel heeft een aanmaningsbrief naar Londen gestuurd omdat de Britten weigeren douanerechten af te dragen voor kleding en schoenen uit China. De douanerechten van de lidstaten zijn een van de inkomstenbronnen voor de jaarlijkse EU-begroting.

Het Verenigd Koninkrijk werd vorig jaar al gevraagd bijna 2 miljard euro aan gederfde douane-inkomsten in de Brusselse kas te storten, nadat de fraudedienst OLAF van de EU had vastgesteld dat importeurs op grote schaal frauderen.

De Britten waren al jaren eerder gewaarschuwd voor mogelijke fraude bij de invoer van textiel en schoeisel uit China maar lieten dat op zijn beloop. Zo werden damesbroeken fictief gewaardeerd op 91 cent per kilo, terwijl alleen de marktprijs van katoen al 1,44 euro per kilo was.

De commissie heeft berekend dat de schade voor de EU-begroting in de periode van november 2011 tot december vorig jaar 2,7 miljard euro bedraagt.