EU straft organisatoren ‘verkiezingen’ Donetsk

De EU stelt strafmaatregelen in tegen negen personen vanwege hun rol bij het organiseren van de verkiezingen in de zogenaamde ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne. De sanctielijst telt nu 164 mensen die volgens de EU „de territoriale integriteit, de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen”.

De EU erkent de „illegale” verkiezingen van november in de door pro-Russische rebellen ingenomen gebieden niet. De sancties behelzen reisverboden en bevriezing van banktegoeden. Op de lijst staan onder meer mensen die eerder dit jaar betrokken waren bij het organiseren van de Russische presidentsverkiezingen op de door Rusland ingelijfde Krim.

Aan de handel met de Krim heeft de EU ook beperkingen gesteld . Daarnaast lopen er economische sancties tegen Moskou vanwege zijn bemoeienis met Oekraïne. Die worden naar verwachting eind deze week verlengd.