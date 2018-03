EU-steun van een miljard aan Oekraïne

Op verzoek van Oekraïne springt de EU opnieuw bij om economische stabiliteit en structurele hervormingen in het land te bevorderen. De Europese Commissie wil daarvoor een miljard euro uittrekken.

De EU heeft sinds de crisis in 2014 al 2,8 miljard euro in drie zogenoemde macro-financiële bijstandprogramma’s gestoken. Dit wordt het vierde programma dat meer welvaart en stabiliteit voor de burgers in Oekraïne moet brengen.

De uitbetalingen zijn gekoppeld aan allerlei voorwaarden. Zo moet de strijd tegen corruptie van Brussel worden opgevoerd. „Onze solidariteit moet hand in hand gaan met een voortdurende, ambitieuze inzet van de autoriteiten in Oekraïne”, aldus EU-commissaris Valdis Dombrovskis (financiële stabiliteit).

Het voorstel moet nog door de lidstaten en het Europees Parlement worden goedgekeurd.