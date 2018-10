„EU-steun schone energie levert te weinig op”

Twee omvangrijke EU-programma’s voor de afvang en opslag van koolstofdioxide (CCS) en hernieuwbare energiebronnen zoals zonlicht en water, zijn zo goed als mislukt. Alleen de 255 miljoen euro die in offshore windenergie werd gestoken heeft positief bijgedragen aan de sector, stelt de Europese Rekenkamer in een rapport.

Volgens de controleurs had de EU tussen 2008 en 2017 ambitieuze plannen voor energiebesparende, efficiënte en hernieuwbare energieprojecten. Er werden in 2009 twee fondsen opgericht voor de cofinanciering van demonstratieprojecten. Die projecten hebben als belangrijkste doel om aan te tonen dat nieuwe technologieën commercieel haalbaar zijn zodat private investeerders instappen.

De rekenkamer concludeert dat geen van beide programma’s, waarvoor 3,7 miljard euro beschikbaar zou zijn, leidde tot het doel van de investeringen. Bij geen enkel project kon de commerciële levensvatbaarheid van CCS worden aangetoond. Veel projecten werden voortijdig ingetrokken of niet afgerond. Zo stapten Uniper en Engie vorig jaar uit ROAD, het demonstratieproject voor afvang van CO₂ bij een kolencentrale in het Rotterdamse havengebied en opslag daarvan in een gasveld onder de Noordzee.

Ook de programma’s voor innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie boekten niet de beoogde vooruitgang. In totaal werd bijna 2 miljard euro in de projecten gestoken.

De Europese rekenmeesters wijten de mislukking van de programma’s onder meer aan een ongunstig investeringsklimaat en onzekerheid over regelgeving en beleid.