EU-satellieten brengen Amazonebranden in kaart

De branden in het Amazonegebied worden in kaart gebracht met behulp van satellietbeelden van het Europese Copernicus-systeem. Dat gebeurt na een verzoek vanuit de EU, zei een woordvoerder van de Europese Commissie maandag.

Met de beelden worden kaarten gemaakt van het regenwoud in Brazilië en delen van Peru, Bolivia en Paraguay die zijn getroffen door branden. In Brazilië zijn dit jaar bijna 79.000 branden waargenomen. President Jair Bolsonaro heeft het leger ingezet en 8 miljoen euro vrijgemaakt om het vuur te bestrijden.

De EU is erg bezorgd en heeft op de G7-top in Biarritz aangegeven wat voor assistentie er kan worden geboden. Een eventueel verzoek om financiële hulp zal volgens de zegsvrouw worden bekeken. Bolsonaro is echter niet gediend van buitenlandse bemoeienis. Hij beschouwt de branden in het grootste regenwoud ter wereld als een Braziliaanse zaak.