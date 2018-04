EU-sancties tegen Iran met jaar verlengd

De Europese Unie heeft haar sancties tegen Iran vanwege ernstige mensenrechtenschendingen met een jaar verlengd. De tegoeden van 82 Iraniërs in de EU blijven bevroren. Ook krijgen ze geen visum voor Europa.

Daarnaast mogen bedrijven in de EU geen spullen naar Iran exporteren die kunnen worden gebruikt voor het onderdrukken van de bevolking of het afluisteren van telecommunicatie. De strafmaatregelen lopen sinds 2011 en zijn sindsdien elk jaar verlengd. De bedoeling is dat ze het theocratische regime dwingen internationale verplichtingen na te leven.

Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland willen dat de EU extra sancties tegen Teheran instelt vanwege zijn rol in het conflict in Syrië en tests met ballistische raketten. De hoop is daarmee de VS over te halen het internationale akkoord uit 2015 over het indammen van het nucleaire programma van Iran niet op te zeggen.

Bij overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg maandag staat Iran op de agenda.