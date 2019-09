EU-sancties om ondermijning Oekraïne verlengd

De Europese sancties vanwege de Russische annexatie van de Krim en de steun van Moskou aan rebellen in Oost-Oekraïne zijn met zes maanden verlengd. De in 2014 ingestelde strafmaatregelen - reisverboden en bevriezing van tegoeden - tegen 170 personen en 44 organisaties lopen in ieder geval door tot 15 maart 2020.

Aan de lijst werden eerder dit jaar onder anderen drie bevelhebbers van Russische grenspatrouilleboten en het hoofd van de veiligheidsdienst van de Krim toegevoegd. Dat gebeurde in reactie op de inbeslagname door de Russische marine van Oekraïense schepen in november vorig jaar. De 24 zeelieden die destijds werden opgepakt, werden onlangs vrijgelaten als deel van een gevangenenruil tussen beide landen.

De EU heeft tegen Rusland ook nog economische sancties lopen. Die zijn in ieder geval van kracht tot 31 januari. Een derde pakket maatregelen betreft de Krim en Sebastopol. Die behelzen onder meer in- en uitvoerverboden en beperkingen op handel en investeringen.