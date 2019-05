EU roept VS op tot terughoudendheid rond Iran

Het zou van verantwoordelijkheid getuigen als de Verenigde Staten zich „maximaal terughoudend” opstellen tegenover Iran en militaire escalatie vermijden. Die boodschap is maandag duidelijk overgebracht aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, zei EU-buitenlandchef Federica Mogherini na zijn onaangekondigde bezoek aan Brussel.

De Britse en Duitse buitenlandministers hadden eerder op de dag gezegd te vrezen voor een onbedoeld militair conflict, nu de VS hun aanwezigheid in de Perzische Golf opvoeren. De VS hebben het nucleaire akkoord uit 2015 met Iran opgezegd en de druk op het land verhoogd. Teheran gaf de overige westerse mogendheden, Rusland en China vorige week zestig dagen om Iran te beschermen tegen de sancties van de VS, anders dreigt het weer onder meer verrijkt uranium te gaan produceren.

De EU blijft achter de nucleaire deal staan zolang Iran dat ook doet. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben in januari een Europees betalingskanaal genaamd INSTEX met Iran opgezet om de sancties te omzeilen. Mogherini zei dat alles in het werk wordt gesteld om dat binnen enkele weken operationeel te maken. Het is aan bedrijven om te bepalen of ze daar ook gebruik van maken, aldus minister Stef Blok.