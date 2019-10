EU roept Turkije op tot staken offensief

Turkije moet zijn militaire operaties in Syrië staken, vindt de Europese Unie. Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker roept Ankara op zich terughoudend op te stellen en het offensief tegen Koerdische groepen in Noord-Syrië stop te zetten. De EU gaat in ieder geval niet betalen voor de „veilige zone” die de Turken willen creëren om er onder meer Syrische vluchtelingen te vestigen, zei hij in het Europees Parlement.

Meerdere EU-landen hebben de operatie veroordeeld. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken zei eerder op dag erg bezorgd te zijn. „Met mijn EU-collega’s roep ik Turkije op af te zien van eenzijdige militaire actie die de strijd tegen Islamitische Staat kan ondermijnen en de regionale stabiliteit bedreigen.”

De EU zei eerder dat een Turkse militaire operatie burgerslachtoffers zal maken veel bewoners van het gebied van huis en haard verdrijven. Het conflict moet volgens Europa politiek, en niet militair, worden opgelost.