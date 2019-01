EU ‘repareert’ handelsverdrag met Marokko

Het verdrag tussen de EU en Marokko wordt zodanig aangepast dat ook landbouw- en visproducten uit de Westelijke Sahara voordelig naar de EU kunnen worden uitgevoerd. Het Europees Parlement stemde woensdag in (444 tegen 167) met wijzigingen waarmee de lidstaten afgelopen zomer al akkoord gingen.

De aanpassing is nodig omdat het Europees Hof van Justitie ruim twee jaar geleden oordeelde dat het associatieverdrag uit 2012 niet van toepassing is op de Westelijke Sahara. De inlijving van dat gebied door Marokko in 1975 wordt namelijk niet internationaal erkend, ook niet door de EU.

Volgens de Europese Commissie is een belangrijk doel van het aangepaste verdrag dat het vanwege de gelijkschakeling van de tarieven bijdraagt aan de economische ontwikkeling van de Westelijke Sahara.

Ook het parlement benadrukt de voordelen voor de lokale bevolking, „in afwachting van een politieke oplossing”. Marokko heeft ermee ingestemd de herkomst van producten traceerbaar te maken.

De Groenen in het parlement stemden tegen, omdat woestijnbewoners niet bij de deal zouden zijn betrokken en de annexatie zou worden gelegitimeerd. Brussel weerspreekt dat. Voor een voorstel om de nieuwe regels voor te leggen aan het EU-hof was geen meerderheid.