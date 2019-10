EU-rapport waarschuwt voor risico’s 5G

Snelle 5G-netwerken zullen allerlei economische sectoren gaan veranderen, reden om heel waakzaam te zijn voor cyberaanvallen en andere veiligheidsrisico’s. Met input van de EU-landen zijn de kwetsbaarheden in een rapport opgesomd. 5G geeft aanvallers meer mogelijkheden om toe te slaan, is de waarschuwing. Maar er worden geen aanbieders genoemd die bijvoorbeeld achterdeurtjes in IT-systemen zouden kunnen installeren.

De vrees bestaat dat bedrijfs- of staatsgeheimen via telecombedrijven als het Chinese Huawei hun weg vinden naar Peking. De VS willen dat de EU dat bedrijf daarom weert. „5G maakt ons afhankelijker van derde partijen, het is daarom goed te kijken met wie je in zee gaat”, zei EU-commissaris Julian King. „We moeten niet te veel op één bedrijf leunen en bijvoorbeeld waken voor inmenging door een niet-Europees land.”

King vindt het geen zwakte dat er geen bedrijfsnamen en landen worden genoemd. „We duiken niet.” Het gaat hier om een risicoanalyse, het is volgens hem aan landen en telecombedrijven zelf om te besluiten door wie ze de netwerken laten aanleggen. De EU komt later dit jaar met een ‘toolbox’ die daarbij behulpzaam kan zijn.

Huawei laat in een reactie weten verheugd te zijn dat de EU zich richt op de risico’s en niet op specifieke landen of bedrijven.

Het rapport moet landen vertrouwen geven bij de aanleg van de „digitale ruggengraat’ die onder meer, de energie-, transport-, gezondheids- en bankensector grondig zal veranderen. De integriteit en beschikbaarheid van 5G-netwerken zullen volgens het rapport daarom een kwestie worden van nationale veiligheid. „Het is cruciaal om het goed te doen”, aldus King.

KPN maakte in april bekend bij het opzetten van een kernnetwerk voor 5G te kiezen voor een westers bedrijf. Het telecomconcern kwam tot dat besluit vanwege „veranderende inzichten over veiligheid” van vitale infrastructuur.