EU-president Tusk wil extra top over brexit

EU-president Donald Tusk wil een speciale brexit-top in Brussel in november. Dat schrijft hij aan de EU-leiders die deze week bijeen zijn in het Oostenrijkse Salzburg. Tusk waarschuwt voor een ‘ramp’ als het Verenigd Koninkrijk volgend jaar uit de EU stapt zonder afspraken over de scheiding en de toekomstige relatie.

„Als we allen verantwoord handelen, kunnen we een catastrofe vermijden”, schrijft de Pool. „De schade beperken die door de brexit wordt veroorzaakt is in ons aller belang.”

Het Britse vertrek op 30 maart 2019 staat al op de agenda in Salzburg maar er zijn nog enkele problemen die een akkoord in de weg staan terwijl de tijd dringt. Zo is er geen oplossing om de landgrens tussen (het Britse) Noord-Ierland en EU-land Ierland open te houden voor goederen en personen na de brexit, zoals zowel de EU als de bewoners aan beide zijden willen. Ook over de toekomstige (handels)relatie tussen Londen en Brussel moeten spijkers met koppen worden geslagen.