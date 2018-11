EU-parlementariërs willen prijs Aung San terug

Zestig Europarlementariërs vragen de voorzitter van het EU-parlement de Sacharovprijs van Aung San Suu Kyi in te trekken. De regeringsleider van Myanmar kreeg de onderscheiding in 1990 toegekend. Nu zij niet ingrijpt tegen de mensenrechtenschendingen tegen de Rohingya-minderheid in haar land, verdient zij de eer niet meer, stelt Marietje Schaake (D66), een van de initiatiefnemers.

„Al meer dan duizend mensen vonden de dood. Bijna een miljoen Rohingya zijn gevlucht uit angst voor moord, verkrachting en brandstichting. Niet alleen weigert Aung San medewerking aan internationaal onderzoek, ze perkt mogelijkheden tot waarheidsvinding verder in”, aldus Schaake. „De geloofwaardigheid van de prijs en die van eerdere winnaars moet beschermd worden.”

De prijs voor de vrijheid van denken en meningsuiting wordt jaarlijks uitgereikt. Vorig jaar heerste er al onvrede over de kwestie. Voorzitter Antonio Tajani zei toen dat het lastig is om de prijs terug te halen, maar beloofde zich erin te verdiepen.

Amnesty International trok maandag een onderscheiding van Aung San in.