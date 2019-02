EU-parlement wil Roemeense hoofdaanklager

De Roemeense corruptiebestrijdster Laura Kövesi moet de eerste Europese hoofdofficier van justitie worden als het aan het Europees Parlement ligt. De 45-jarige Kövesi kreeg de voorkeur boven de Fransman Jean-Francois Bohnert (57) en de Duitser Andrés Ritter (54).

De lidstaten spraken eerder de voorkeur uit voor Bohnert. De Roemeense regering ontsloeg Kövesi vorig jaar als hoofdaanklager van de anticorruptiedienst en wil niet dat zij haar strijd tegen corrupte politici vanuit Europa kan voortzetten.

Het parlement en de lidstaten gaan nu onderhandelen over wie hoofdaanklager wordt van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Dat moet vanaf eind volgend jaar fraude met EU-geld gaan bestrijden.

Aan het EOM doen 22 lidstaten mee, waaronder Nederland. Het gaat fraude, corruptie, witwaspraktijken en grensoverschrijdende btw-fraude waarbij voor meer dan 10 miljoen euro schade wordt berokkend aanpakken. De EU loopt jaarlijks minstens 50 miljard euro mis door btw-fraude.

Elke deelnemend land stationeert een aanklager in het hoofdkwartier in Luxemburg. Rechtspraak vindt plaats in de lidstaten. Polen, Hongarije, Zweden, Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk houden zich afzijdig.