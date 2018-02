EU-parlement wil opvolger Juncker bepalen

Het Europees Parlement zal niet instemmen met de benoeming van een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie als de kandidaat hiervoor niet is voorgedragen door de fracties in het parlement. Dat heeft een meerderheid van het EU-parlement in een resolutie bepaald.

Het parlement wil het systeem van zogenoemde Spitzenkandidaten veiligstellen voor de Europese verkiezingen in 2019. Bij de vorige Europese verkiezingen in 2014 wezen de Europese fracties elk een eigen ‘topkandidaat’ aan die bij verkiezingswinst automatisch de baas van het dagelijks bestuur van de EU moest worden. Zo werd Jean-Claude Juncker, de kandidaat van de Europese Volkspartij, de eerste commissievoorzitter via dit systeem.

Een groot aantal lidstaten, waaronder Nederland, is tegen die procedure. Juncker voorspelde dinsdag in Straatsburg een conflict tussen de Europese regeringen en het EU-parlement over zijn opvolging in 2019. Vroeger onderhandelden de EU-leiders maandenlang in achterkamertjes over wie de topbaan kreeg.

„Het systeem met de Spitzenkandidaten is een mijlpaal voor een democratischer en politieker Europa”, zei parlementsvoorzitter Antonio Tajani na afloop van de stemming. „We moeten daar niet vanaf. We moeten Europa en de instellingen dichter bij de burgers brengen, en ze betrekken bij de besluiten die hun toekomst meebepalen.”

EU-parlementariër Paul Tang (PvdA): „Met een kandidaat die bij verkiezingswinst de voorzitter van de Europese Commissie wordt, weet de kiezer waar hij aan toe is. Dat is democratische vooruitgang.”

Het parlement stemde er ook mee in dat de fracties een zittende EU-commissaris kunnen aanwijzen als hun kandidaat om Juncker op te volgen, zonder dat die eerst op onbetaald verlof moet. Verkiesbare commissarissen mogen geen middelen van de Europese Commissie gebruiken voor verkiezingscampagnes. Van Juncker wordt geëist dat hij maatregelen treft om te zorgen dat verkiesbare commissarissen regels voor onafhankelijkheid en integriteit naleven.