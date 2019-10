EU-parlement wijst Franse commissaris af

Sylvie Goulard, de Franse kandidaat voor de nieuwe Europese Commissie, krijgt geen groen licht van het Europees Parlement. Zij overtuigde vorige week niet in haar hoorzitting en ook na het ‘herexamen’ van donderdagochtend bij de parlementscommissies voor interne markt en industrie kreeg ze onvoldoende steun. Bij een stemming kreeg ze 82 stemmen tegen en 29 voor.

De liberale vertrouweling van president Emmanuel Macron zou de post interne markt, defensie-industrie en ruimtevaart krijgen in het team van voorzitter Ursula von der Leyen. Zij trad in 2017 af als minister van Defensie vanwege een onderzoek naar mogelijk fictief personeel dat haar partij had ingehuurd voor het Europees Parlement. Zij zei niet automatisch te willen aftreden als ze in Frankrijk officieel in staat van beschuldiging wordt gesteld.

Daarnaast ligt Goulard onder vuur omdat ze meer dan 10.000 euro per maand kreeg van een Amerikaanse denktank toen ze Europarlementariër was.

Onder meer de Groenen en de christendemocratische EVP stemde tegen. „We hebben de kandidatuur van Goulard verworpen omdat we de integriteit van de Europese Commissie hoog in het vaandel willen houden”, zegt Esther de Lange (CDA). Ze heeft ons niet kunnen overtuigen waarom ze ongeschikt is als minister in Frankrijk, maar wel goed genoeg als eurocommissaris. De Europese interne markt heeft een krachtige leider nodig. Frankrijk zal een betere kandidaat moeten vinden.”

Het parlement heeft 23 van de 26 kandidaten voor het Von der Leyen-team goedgekeurd. De Hongaarse en Roemeense genomineerden waren vooraf afgekeurd omdat ze aantijgingen van belangenverstrengeling niet overtuigend konden weerleggen.