EU-parlement wijst begrotingsakkoord EU-leiders af

Het Europees Parlement kan de dinsdag door de EU-leiders overeengekomen meerjarenbegroting zonder aanpassingen niet aanvaarden. In een resolutie die met grote meerderheid werd aangenomen betreurt het parlement het vooral dat er onvoldoende wordt geïnvesteerd in de toekomst. Er moet meer geld gaan naar gezondheid, wetenschap, klimaat en de jeugd, vinden vijf van de zeven fracties. Ook wijst het parlement het budget van 2021 tot en met 2027 af als er geen bindende afspraken komen over nieuwe eigen middelen voor de EU, en harde garanties dat er geen EU-subsidies gaan naar landen die de rechtsstaat niet handhaven, dreigen de politici.

De 27 regeringsleiders en staatshoofden bereikten dinsdag na vier dagen en nachten onderhandelen tijdens een EU-top in Brussel een akkoord over een meerjarenbegroting (MFK) van 1074 miljard euro en een coronaherstelfonds van 750 miljard euro. EU-president Charles Michel hield het parlement tijdens het debat, dat aan de stemming over de resolutie voorafging, voor dat het akkoord „een startpunt” is. „Er is nog veel werk aan de winkel.”

Verscheidene politici haalden uit naar de opstelling van premier Mark Rutte die onder meer een verhoging van de korting op de EU-afdracht wist af te dwingen. Het parlement roept al jaren op die kortingen te schrappen. „Vrekkige Rutte ziet Europa als een geldmachine”, aldus de voorzitter van de Europese Groenen, Philippe Lambert.

Volgens Sophie in ’t Veld (D66) ging het de afgelopen dagen „alleen maar over de centen”. „Helaas speelt Mark Rutte daar een hoofdrol in. Zijn prioriteit was een korting voor Nederland, maar dat is ten koste gegaan van investeringen in het klimaat, in onderzoek, het bestrijden van de pandemie en de aanpak van de rechtsstaatscrisis in Europa. Dat is ook ten koste gegaan van onderzoeksgelden waar Nederlandse universiteiten van profiteren.”

Agnes Jongerius (PvdA) is blij dat er een akkoord ligt. „We kunnen de coronacrisis gezamenlijk te lijf”, zei ze over het herstelfonds. Maar de begroting vindt ze veel „oude wijn in nieuwe zakken” en „een gemiste kans voor nieuwe prioriteiten juist vanwege de crisis, zoals jeugdwerkloosheid en gezondheid.”