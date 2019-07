EU-parlement waarschuwt Johnson over brexit

Als de kersverse Britse premier Boris Johnson zijn land zonder scheidingsafspraken uit de EU terugtrekt, dan zal de economische schade aanzienlijk zijn. Daarvoor waarschuwt de brexitstuurgroep van het Europees Parlement onder leiding van de Belgische premier Guy Verhofstadt. Dat deed de groep na afloop van overleg in Brussel met Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar namens de EU voor de brexit.

Volgens de stuurgroep wijzen recente uitlatingen van Johnson erop dat het risico van een wanordelijk vertrek van de Britten uit de EU flink zijn toegenomen. En zo’n exit zal niet worden verzacht door welke vorm van afspraak of mini-overeenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk dan ook”, verklaart de groep.

Het parlement benadrukt nog eens dat de scheidingsdeal met Johnsons voorganger Theresa May niet heronderhandeld kan worden, en dat de vorige regering daar ook mee heeft ingestemd. Wel valt de praten over een aanpassing van de verklaring over de toekomstige relatie tussen Londen en de EU.