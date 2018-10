EU-parlement voor wapenembargo Saudi-Arabië

Het Europees Parlement roept in een resolutie op tot een Europees wapenembargo tegen Saudi-Arabië in verband met de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Het parlement „veroordeelt de marteling en moord in de sterkst mogelijke bewoordingen” en dringt er bij de Saudische autoriteiten op aan bekend te maken waar de stoffelijke resten van de kritische journalist zijn.

Khashoggi overleed op 2 oktober in het Saudische consulaat in Istanbul. Volgens Riyad kwam hij om toen er een gevecht uitbrak. Volgens de Turkse president Erdogan werd de journalist vermoord door een Saudisch doodseskader. Saudi-Arabië maakte eerder bekend achttien verdachten te hebben opgepakt.

Sinds 2016 heeft het EU-parlement al drie keer eerder opgeroepen tot een Europees wapenembargo tegen Saudi-Arabië, onder meer wegens de Saudische betrokkenheid bij de oorlog in Jemen.

De resolutie is niet bindend maar vooral een belangrijk politiek signaal. De EU-lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor de afgifte van vergunningen voor de export van wapens aan andere landen.