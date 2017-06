EU-parlement voor verlaging btw op e-boeken

Het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met het gelijkstellen van het btw-tarief op e-media aan dat voor traditioneel drukwerk. In Nederland betekent dat een verlaging van 21 naar 6 procent voor digitale boeken, kranten en tijdschriften.

EU-parlementariër Sophie in ’t Veld (D66): „Mooi dat deze ongelijkheid nu eindelijk van tafel is, het is in dit online tijdperk niet meer uit te leggen.”

Volgens de huidige EU-regels mogen lidstaten geprinte publicaties onder het lagere btw-tarief brengen maar onlinemedia niet. De Europese Commissie heeft voorgesteld dat te veranderen.

De bal ligt nu bij de EU-ministers van Financiën. Een ruime meerderheid van de lidstaten is voor het voorstel, waaronder Nederland, maar er is unanimiteit nodig om tot een akkoord te komen. Minister Jeroen Dijsselbloem wil de btw-verlaging „zo snel mogelijk” invoeren, zei hij in maart. De EU-ministers vergaderen er half juni weer over.