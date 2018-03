EU-parlement: straf Rusland en Iran om Syrië

De Europese Unie moet sancties instellen tegen Rusland en Iran vanwege hun rol in Syrië. Alle partijen in het conflict moeten de wapenstilstand in acht nemen en er moet een tribunaal voor oorlogsmisdaden worden opgezet. Het Europees Parlement roept daartoe op.

„Met behulp van zowel Rusland als Iran gaat Assad door met het meedogenloos bombarderen van kinderen, ziekenhuizen en reddingswerkers in Oost-Ghouta”, zegt D66-Europarlementariër Marietje Schaake. „Een ongekende ramp. Europa kan niet anders dan gerichte sancties opleggen aan deze bondgenoten van Assad.”

De EU heeft overigens al om andere redenen sancties ingesteld tegen Rusland en Iran. Tegen Moskou sinds 2014 vanwege inmenging in Oekraïne en tegen Teheran sinds 2011 vanwege mensenrechtenschendingen.

Tegen Syrië heeft de EU sinds 2011 sancties lopen. President Assad en leden van zijn regime mogen niet naar Europa reizen en hun tegoeden zijn bevroren. Schaake wil dat de EU onderzoekt hoe het kan dat een Syriër op de lijst onlangs in Rome was op uitnodiging van Italië.