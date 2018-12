EU-parlement stil voor slachtoffers Straatsburg

Het Europees Parlement neemt woensdagochtend in Straatsburg een minuut stilte in acht om de slachtoffers van de schietpartij op de kerstmarkt in de Franse stad te gedenken. Daarbij kwamen dinsdag zeker drie mensen om het leven en vielen meer dan tien gewonden.

Veel leden en medewerkers waren nog aan het werk in het parlement ten tijde van de schietpartij. Het parlement kondigde een ‘lockdown’ af, waardoor zij het gebouw pas laat in de nacht mochten verlaten.

Voorzitter Antonio Tajani zal naar verwachting zijn afschuw uitspreken over de aanslag die de Franse autoriteiten als een terroristische daad beschouwen. De dader is nog voortvluchtig.