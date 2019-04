EU-parlement stelt stemming WW-export uit

Het Europees Parlement heeft ingestemd (291 voor, 284 tegen) met een voorstel van onder meer Nederlandse parlementariërs om de plenaire stemming over een pakket maatregelen, waaronder de in Nederland omstreden zogenoemde WW-export, uit te stellen. Het dossier komt nu na de Europese verkiezingen terug.

„Ik ben blij dat het besluit wordt uitgesteld”, reageerde Jeroen Lenaers (CDA). „Dit zijn belangrijke wetswijzigingen met verstrekkende gevolgen die vragen om een zorgvuldige aanpak. Na de verkiezingen gaat het nieuwe parlement aan de slag om secuur en zonder haast te zoeken naar een voorstel dat wél in balans is. Dat is in het belang van Nederland, maar zeker ook van alle Europeanen die grensoverschrijdend actief zijn.”

De onderhandelingen liepen onlangs vast omdat elf EU-landen waaronder Nederland een akkoord blokkeren over het pakket dat in zijn geheel moet worden goedgekeurd. Den Haag heeft grote bezwaren tegen de voorgestelde verruiming van de mogelijkheid om een werkloosheidsuitkering te ‘exporteren’. Een arbeidsmigrant heeft nu na één dag werken bij onvrijwillige werkloosheid recht op drie maanden WW-export als er voldoende arbeidsverleden is opgebouwd. In het voorstel wordt dat zes maanden na minstens een maand werken.

Ook zijn er zorgen in Nederland over de controle in het buitenland en wie bepaalt of en wanneer in geval van fraude de uitkering wordt gestopt. Enkele Oost-Europese landen trokken hun steun in omdat het pakket ze zou verplichten strenger te controleren op fraude.