EU-parlement scherpt energiedoelen aan

In 2030 moet het energieverbruik in de Europese Unie met 35 procent zijn gedaald. Ook moet in dat jaar ten minste 35 procent van de energie duurzaam zijn opgewekt, vindt het Europees Parlement. Dat gaat daarmee de strijd aan met de EU-ministers die percentages van respectievelijk 30 en 27 voldoende vinden.

De lidstaten en het parlement moeten nu onderhandelen over de maatregelen die tot 2030 moeten worden genomen om de internationale klimaatafspraken te halen. Gerben-Jan Gerbrandy (D66): „Europa staat voor drie grote uitdagingen: energie is op dit moment te vies, te duur en we zijn te afhankelijk van de import van derde landen als Rusland. Alleen een ambitieus beleid kan dit veranderen.”

Het parlement wil ook strengere eisen voor biobrandstof. Palmolie moet vanaf 2021 zelfs verboden worden. Striktere regels voor de bijstook van bomen in kolencentrales komen er echter niet.