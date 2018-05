EU-parlement: mondiale ban diertest cosmetica

Dierproeven voor cosmetica moeten de wereld uit. Het Europees Parlement wil met overgrote meerderheid een mondiaal verbod op het testen van make-up, crèmes, shampoo en andere cosmetische producten op dieren en roept op tot een VN-conventie.

Het totaalverbod zou voor 2023 van kracht moeten worden. In de EU mag cosmetica die op dieren is uitgeprobeerd al sinds 2013 niet meer worden verkocht. Desondanks liggen er volgens Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) nog steeds foute producten op de winkelschappen in Europa. Wereldwijd staat 80 procent van de landen dierproeven op verzorgingsmiddelen wel toe.

Volgens het parlement moet de EU echter ook de hand in eigen boezem steken. Er zijn gaten in de Europese wetgeving waarmee de cosmetica-industrie het verbod omzeilt. Producten worden bijvoorbeeld eerst buiten de EU getest op dieren en dan in de EU opnieuw op een alternatieve manier. Daarna worden ze in de EU op de markt gebracht. „Het is tijd dat het verbod wordt gehandhaafd”, aldus Hazekamp.