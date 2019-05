EU-parlement laat zich niet opzijzetten

Een meerderheid in het Europees Parlement blijft bij haar eis dat de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie een van hun kandidaten moet zijn. Voorzitter Antonio Tajani zal dat standpunt dinsdagavond overbrengen aan de EU-regeringsleiders.

Onder anderen premier Rutte en de Franse president Macron willen iemand van buiten kunnen aandragen. Na overleg met de leiders van de politieke families zei Tajani een “transparant en democratisch debat’’ te willen met de lidstaten. “Dit is pas het begin. We moeten de weg effenen voor een politieke oplossing.”

De grootste fractie, de christendemocratische EVP, wil dat de Duitser Manfred Weber commissievoorzitter Juncker gaat opvolgen. De tweede groep, de sociaaldemocraten, hebben Frans Timmermans naar voren geschoven. Voor geen van beiden is (vooralsnog) een meerderheid. Beide fracties hebben ongeveer 40 zetels verloren bij de verkiezingen en hebben daardoor steun nodig van bijvoorbeeld de Groenen of de liberale fractie ALDE.

ALDE-fractievoorzitter Guy Verhofstadt vindt dat het systeem van ‘spitzenkandidaten’, op wie alleen in hun eigen land kon worden gestemd, niet serieus te nemen is. Voor de liberalen is het van belang dat de volgende commissievoorzitter "een brede pro-Europese meerderheid vertegenwoordigt".

Weber zei dat de EVP bereid is tot compromissen bij de verdeling van topfuncties. "We beginnen vandaag met de dialoog. Het parlement is de plek waar de beslissingen worden genomen.”

Udo Bulllman, fractievoorzitter van de sociaaldemocraten, zei te zullen vechten voor Timmermans als opvolger van Juncker. Maar het gaat wel om de inhoud van het beleid in de komende vijf jaar, zei hij.