EU-parlement hoort kandidaat-commissarissen

Het Europees Parlement hoort donderdag in Brussel drie nieuwe kandidaten voor de Europese Commissie. Dat hebben de voorzitter en de fractieleiders bekend gemaakt. De Fransman Thierry Breton, de Roemeense Adina Vălean en de Hongaar Oliver Várhelyi worden ieder drie uur lang aan de tand gevoeld om te beoordelen of ze geschikt zijn voor de taken die hun toekomstige baas Ursula von der Leyen hun heeft toebedeeld.

Eerder wees het parlement de voorgedragen commissarissen van Frankrijk, Roemenië en Hongarije af, waardoor de nieuwe Europese Commissie niet op de geplande 1 november kon beginnen. De juridische commissie van het parlement bepaalt dinsdag of er bij de nieuwe kandidaten geen sprake is van belangenverstrengeling.

Von der Leyen wil de portefeuille Interne Markt aan Breton (64) geven, Transport aan Vălean (51) en Uitbreiding aan Várhelyi (47). De drie worden gehoord door de leden van de verschillende parlementscommissies met dezelfde beleidsonderwerpen. Op 27 november stemt het parlement plenair in Straatsburg, zodat het nieuwe dagelijks EU-bestuur op 1 december kan beginnen. Het kan dan geen individuele kandidaten meer wegstemmen, maar moet het hele team-Von der Leyen goed- of afkeuren.

Het is onduidelijk wat er met de Britse commissaris gebeurt. Nu de Britten uitstel van de brexit hebben gekregen tot 31 januari, moeten zij een commissaris leveren voor de nieuwe commissie. „Dat is een juridische verplichting”, zei een commissiewoordvoerder vrijdag. Von der Leyen heeft Londen gevraagd een kandidaat voor te stellen. Mogelijk blijft de zittende Britse commissaris, Julian King, aan. Ook dan moet hij nog door de parlementaire procedure.