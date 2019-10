EU-parlement: blokkade Balkanlanden blunder

De blokkade van Nederland, Frankrijk en Denemarken van de opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië is een „strategische misser”. Met een ruime meerderheid (412 stemmen voor, 136 tegen en 30 onthoudingen) veroordeelt het Europees Parlement in een resolutie het besluit van de EU-leiders vorige week op hun top in Brussel om de twee Balkanlanden geen groen licht te geven.

Het parlement is „zwaar teleurgesteld over deze mislukking” en „betreurt de actie van Frankrijk, Denemarken en Nederland”. „Dit schaadt de geloofwaardigheid van de EU en geeft een negatieve boodschap af. Het maakt het ook aantrekkelijk voor andere landen, die misschien niet dezelfde waarden en belangen hebben als de EU, om de betrekkingen met Albanië en Noord-Macedonië aan te halen, waarschuwt het parlement.

EU-parlementariër Tineke Strik (GroenLinks): „De EU beloofde stabiliteit en vrede op de West-Balkan door toetreding. Drie landen kunnen toch niet worden toegestaan die belofte te breken.” Het parlement dringt aan op een besluit op de EU-top in december.