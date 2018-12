EU-parlement akkoord met handelsverdrag Japan

Het Europees Parlement heeft woensdag groen licht gegeven voor het vrijhandelsverdrag dat de Europese Unie en Japan in juli tekenden in Tokio. Een meerderheid (474 tegen 152) stemde voor. Het Japanse parlement is al akkoord.

Het verdrag tussen beide economische grootmachten, goed voor bijna een derde van de wereldeconomie, kan naar verwachting op 1 februari in werking treden.

De importtarieven voor vrijwel de gehele onderlinge handel gaan omlaag, in veel gevallen naar nul. De partijen beogen „ambitieuze mondiale standaarden” op het vlak van arbeid, veiligheid, milieu en consumentenbescherming te zetten. Linkse partijen hebben daar sterke twijfels bij.

Het verdrag zou Europese bedrijven jaarlijks tot 1 miljard euro schelen aan heffingen. Het gaat dan om bedrijven die wijn, voeding of schoenen maken. Aan Japanse zijde zullen vooral automakers profiteren.

De ruim 2800 Nederlandse ondernemingen die producten als cacao, vis, kaas, bloembollen, auto-onderdelen en medicijnen naar Japan uitvoeren zullen ook voordeel ondervinden. De Nederlandse export naar de Japanse markt met 127 miljoen consumenten beloopt zo’n 3,6 miljard euro. De heffing op bijvoorbeeld Gouda-kaas, nu bijna 30 procent, verdwijnt op termijn.

„Bijna vijf eeuwen na het het aanknopen van de eerste handelsbanden zal de inwerkingtreding van het akkoord onze handel en politieke en strategische relaties naar een compleet nieuw niveau tillen”, reageerde Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

Bedrijven aan beide kanten krijgen meer mogelijkheden te bieden op publieke aanbestedingen. Over het beslechten van conflicten over investeringen wordt nog een aparte overeenkomst gesloten.