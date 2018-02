EU onderzoekt fusie Linde en Praxair

De Europese Unie is bezorgd dat de voorgenomen fusie van de producenten van industriële en medische gassen Linde en Praxair de concurrentie verstoort. EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) laat diepgaand onderzoeken of het fusiebedrijf niet te veel marktmacht zou krijgen.

Het Duitse en Amerikaanse bedrijf zouden samen onder de naam Lindegaat mondiaal de grootste leverancier van industriële gassen als zuurstof en helium worden, met een marktwaarde van ruim 65 miljard dollar. De samensmelting zou jaarlijks ongeveer 1 miljard dollar aan kostenbesparingen opleveren.

Als de fusie doorgaat blijven er wereldwijd nog maar drie grote spelers over op deze markt. “Gassen als zuurstof en helium zijn cruciaal voor een grote variëteit aan producten die we dagelijks gebruiken’’, aldus Vestager. „Wij zullen zorgvuldig onderzoeken of de voorgestelde fusie zal leiden tot hogere prijzen en minder keuze voor Europese consumenten en bedrijven.”

De toezichthouder heeft tot 4 juli de tijd om een besluit te nemen.