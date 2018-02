EU-onderhandelaar maant Britten tot haast

EU-onderhandelaar Michel Barnier wil dat de Britse regering snel met juridisch onderbouwde teksten komst om het vertrek uit de EU tijdig te kunnen regelen. „Als we een succes willen maken van de onderhandelingen moeten we het tempo opvoeren”, zei de Fransman in Brussel bij de presentatie van het conceptverdrag over de scheiding.

„We zijn nog maar dertien maanden van de datum”, verwees Barnier naar de brexitdatum op 30 maart 2019. „We moeten 43 jaar aan gezamenlijke geschiedenis ontrafelen. We willen gewoon slagen.” In de herfst, uiterlijk in november, moet er een akkoord met Londen zijn, omdat voor het verdrag nog parlementaire goedkeuring nodig is. „De tijd dringt.”

De Britse premier Theresa May houdt vrijdag een toespraak, waar Barnier „nauwlettend” naar zal luisteren. Volgende week worden de onderhandelingen weer hervat. Er zijn nog veel meningsverschillen, onder meer over burgerrechten en de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

Beide partijen willen voorkomen dat daar een ‘harde’ grens komt. Het ontwerpverdrag laat de mogelijkheid open dat Noord-Ierland deel blijft uitmaken van de Europese douane-unie en interne markt als er geen betere oplossing wordt gevonden. Die optie laat de territoriale integriteit van het Verenigd Koninkrijk volgens Barnier intact. Hij spreekt volgende week met Noord-Ierse leiders over een „pragmatische” oplossing.

Over de overgangsperiode na de brexit herhaalde Barnier dat Europese wetgeving blijft gelden voor de Britten. Bij conflicten blijft het oordeel van het Europees van Hof van Justitie leidend.

De lidstaten en het Europees Parlement krijgen de komende tijd de gelegenheid het conceptverdrag te wijzigen of aan te vullen.