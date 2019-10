EU: nog veel werk in brexitgesprekken

„Er is nog veel werk te doen.” Dat heeft EU-brexitonderhandelaar Michel Barnier zondag meegedeeld aan de ambassadeurs van de EU-landen na een weekend van „constructief” overleg op technisch niveau met het Verenigd Koninkrijk.

De gesprekken gaan maandag verder, meldt de Europese Commissie. Barnier praat de EU-ministers voor Europese Zaken dinsdag in Luxemburg bij over de stand van zaken.

Beide partijen besloten vrijdag de gesprekken te intensiveren. De druk is groot om in aanloop naar de EU-top van eind deze week vooruitgang te boeken. Van beide kanten klonk enig optimisme dat er een akkoord kan worden gesloten. Tegelijkertijd houdt de EU vast aan de noodzaak een harde grens in Ierland te voorkomen en de integriteit van de Europese interne markt intact te houden.

De Britten willen de EU op 31 oktober verlaten.