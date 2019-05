„EU moet geloofsvrijheid prio geven”

De EU moet veel meer werk maken van het bevorderen van geloofsvrijheid in landen buiten Europa. Dat voorstel doet de CU-SGP-lijsttrekker bij de EP-verkiezingen, Peter van Dalen, dinsdag.

In een opiniestuk op de site van het Reformatorisch Dagblad schrijft hij dat de nieuwe Europese Commissie (EC) een „zwarte lijst” zou moeten opstellen van landen waar het al jarenlang slecht gesteld is met de godsdienstvrijheid. Hij denkt dan onder meer aan Afghanistan, China, Noord-Korea, Eritrea, Iran, Irak, Myanmar, Pakistan en Saudi-Arabië.

Tegen die landen zou de EU vervolgens „concrete stappen” moeten ondernemen. Het kan dan gaan om „persoonsgerichte sancties tegen de politieke sleutelfiguren in de betrokken landen”, maar ook om het „tijdelijk bevriezen van handelsverdragen” of om het „opheffen van gunstige tariefvoorwaarden bij de import van goederen uit die landen.”

Volgens CU-leider Gert-Jan Segers valt er, behalve krachtiger optreden in EU-verband, ook op nationaal niveau nog veel te verbeteren. „Zo was ik teleurgesteld dat er in de Chinastrategie van het kabinet zo weinig aandacht is voor het gebrek aan geloofsvrijheid in dit land. Ook viel het me tegen van minister Blok van Buitenlandse Zaken dat hij vorige week in een Kameroverleg over Turkije zei dat godsdienstvrijheid wel belangrijk is, maar dat we vooral het belang van het bedrijfsleven niet moeten vergeten. Ik vind dat we dat moeten omdraaien. Laat maar eens een keer een handelscontract lopen om duidelijk te maken dat Nederland zwaar tilt aan schendingen van godsdienstvrijheid.”

Zo kijkt ook SGP-leider Van der Staaij ernaar. „Te vaak wint in het buitenlands beleid van Nederland en van de EU de koopman het van de dominee. De eerste zou vaker naar de tweede moeten luisteren.” Van der Staaij erkent dat er in EU-verdragen met andere landen soms wel opmerkingen staan over mensenrechten. „Maar die zijn vaak te vrijblijvend. Wij willen dat de nieuwe EC meer haar tanden laat zien en echt prioriteit geeft aan godsdienstvrijheid.”