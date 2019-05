„EU moet Albanië en N-Macedonië uitnodigen”

De EU moet toetredingsgesprekken beginnen met Noord-Macedonië en Albanië, adviseert de Europese Commissie. Volgens commissaris Johannes Hahn (Uitbreiding) hebben beide kandidaat-lidstaten het afgelopen jaar hervormingen doorgevoerd en moeten de 28 EU-landen dat belonen.

Met name Frankrijk en Nederland lagen dwars na een soortgelijk advies dat Hahn vorig jaar gaf. “Pas bij vaststelling van voldoende voortgang is de start van de onderhandelingen mogelijk”, zei minister Blok van Buitenlandse Zaken toen. Volgens de commissie is er "concrete voortgang" geboekt bij corruptie- en misdaadbestrijding en de hervorming van de rechtspraak.

"Een geloofwaardig uitbreidingsbeleid is een geostrategische investering in vrede, stabiliteit, veiligheid en economische groei in heel Europa", stelt de commissie, die het essentieel acht dat de westelijke Balkan perspectief houdt op EU-lidmaatschap.

Hahn prees ook het historische akkoord over de naam van Noord-Macedonië waarmee een conflict van 27 jaar met Grieken ten einde kwam een voorbeeld voor de hele regio.

Mochten de lidstaten de aanbevelingen - mogelijk volgende maand al - overnemen, dan zal toetreding nog vele jaren duren. Met Servië en Montenegro voert de EU al jaren moeizame onderhandelingen. Die met Turkije staan in de ijskast. Bosnië-Herzegovina en Kosovo blijven potentiële kandidaat-lidstaten.

De commissie is zeer kritisch over Turkije in haar jaarlijkse voortgangsrapport. Het land is verder afgedreven van de EU, met een "ernstige terugval" op het vlak van de rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten en vrijheden. Ook het economische beleid van Ankara krijgt een slechte beoordeling uit Brussel.