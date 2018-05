EU mocht gebruik bijengif inperken

De inperking van het gebruik van drie bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor bijen door de Europese Commissie in 2013 was rechtmatig, oordeelt het Gerecht van de Europese Unie. De producenten Bayer en Syngenta waren naar de Europese rechter gestapt om de maatregel aan te vechten. Ze zijn in het ongelijk gesteld.

Het gaat om de middelen imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam. De EU-lidstaten stemden vorige maand juist voor een volledig verbod op buitengebruik van deze gewasbeschermingsmiddelen wegens het gevaar voor hommels, wilde bijen en honingbijen. Gebruik in kassen blijft wel toegestaan.

De drie middelen brengen veel geld in het laatje van de chemiereuzen. Die hadden daarom bezwaar aangetekend tegen de beperkingen van het gebruik in de landbouw. De middelen mogen niet meer worden gebruikt bij het telen van een groot aantal gewassen en bij de behandeling van bepaalde zaden. Syngenta had een schadevergoeding van minstens 367,9 miljoen euro geëist. Brussel heeft echter zijn huiswerk goed gedaan en aangetoond dat de risico’s voor bijen de maatregel rechtvaardigde, aldus de rechters.

Het Zwitserse Syngenta laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn over de uitspraak. Greenpeace, het Europese actienetwerk tegen pesticiden PAN en diverse bijenorganisaties reageren opgetogen. „Het vonnis maakt duidelijk dat de primaire plicht van de Europese Unie is om mensen en de natuur te beschermen, en niet de winstmarges van bedrijven”, aldus Greenpeace. „Het is een aanklacht tegen intimidatie door bedrijven, die de commissie moet aansporen om ook in actie te komen tegen andere gevaarlijke pesticiden, zonder angst om voor de rechter te worden gesleept.”