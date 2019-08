EU-missie Hormuz komt nog niet van de grond

Een EU-missie in de Straat van Hormuz is voorlopig niet aan de orde. "Het is nog te vroeg om daar specifiek over te zijn", zei minister Stef Blok in Helsinki, waar de EU-ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie bijeen zijn voor informeel overleg.

Duitsland opperde begin deze maand een Europese maritieme (observatie)missie in de Golfregio om het scheepvaartverkeer te beschermen. Zes olietankers zijn daar in mei en juni aangevallen. Een Amerikaanse verzoek om mee te doen aan een beschermingsmissie stuit op verzet in Europa.

EU-buitenlandchef Federica Mogherini “sluit de optie niet uit” dat er in de toekomst een EU-missie komt in de Straat van Hormuz. Net als Blok ziet zij zo’n eventuele operatie in het licht van de spanningen over het atoomakkoord (JCPOA) tussen Iran en de VS. “We zullen de hele situatie bespreken, dus ook hoe het verder moet met het JCPOA”, aldus Blok. Hij herhaalde dat “het in leven moet blijven”.

Op tafel lag ook een voorstel om de inzet van marineschepen in Europees verband te coördineren. Dat draait vooral om het delen van informatie. Alle lidstaten vinden het een goed idee om uit te werken, zei Mogherini, die wees op de groeiende dreiging door geopolitieke rivaliteit en piraterij. Er komt een eerste “lichte” test in de West-Afrikaanse Golf van Guinee, waar veel piraten actief zijn.

Nederland is voorstander van “gecoördineerde maritieme aanwezigheid”, maar wil wel duidelijk hebben hoe daarover wordt besloten. De lessen die uit de test in de Golf van Guinee worden getrokken zouden daarvoor moeten worden gebruikt. Als Nederland om een bijdrage wordt gevraagd voor de proef wordt gekeken naar de mogelijkheden.