EU-ministers komen er niet uit met digitaks

Een snel besluit over de invoering van een Europese ‘digitaks’ voor internetbedrijven lijkt op de lange baan te worden geschoven. De EU-ministers van Financiën konden het in Brussel niet eens worden over een tijdelijke belastingmaatregel die zou worden vervangen door mondiale regels, zodra die er zijn.

Volgens minister Wopke Hoekstra willen de meeste EU-lidstaten toch liever dat de belasting van techreuzen op mondiaal niveau wordt geregeld. Die internationale afspraken moeten komen uit de OESO, het samenwerkingsverband van 36 landen, maar dat kan nog jaren duren. Daarom kwamen de ministers in september in principe overeen een tijdelijke digitaks over de omzet in te voeren. Die blijkt echter bij veel landen te veel vragen en zorgen op te roepen.

De Europese Commissie wil besluitvorming in december uit angst dat een aantal lidstaten op eigen houtje wetgeving invoert waardoor een lappendeken aan regels in de EU ontstaat. Londen nam al het voortouw en kondigde vorige week aan per april 2020 een belasting op digitale diensten in te voeren. Frankrijk dreigt ermee.

De komende weken gaat Oostenrijk, dat tijdelijk EU-voorzitter is, werken aan een compromis, bijvoorbeeld om de EU-digitaks uiterlijk eind 2020 in te voeren als er dan nog geen regeling in OESO-verband zou zijn. Hoekstra, die rekening moet houden met de gele kaart die de Tweede Kamer voor een Europese digitaks heeft getrokken, zei dat er „nog veel huiswerk moet worden gedaan.” „Dat helpt, en we willen best nadenken over een compromis, maar we wachten af wat er dan ligt.”

De EU-ministers zijn het er over eens dat internetbedrijven net als andere traditionele ondernemingen eerlijk belasting moeten afdragen. Maar de manier waarop multinationals worden belast is achterhaald. Bedrijven betalen volgens de internationale afspraken winstbelasting in het land waar ze ‘met steen en mortel’ gevestigd zijn. Internetreuzen als Amazon en Apple zijn nu gevestigd in fiscaal aantrekkelijke landen waar ze weinig belasting betalen. Intussen draaien ze enorme omzetten in andere landen die door de vestigingsregel belastinginkomsten mislopen.