EU-ministers grote vier in Brussel bijeen

De ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk komen dinsdag bijeen in Brussel om met EU-buitenlandchef Josep Borrell te overleggen over de situatie in Libië en de ontwikkelingen rond Iran. Dat heeft Borrells woordvoerder bevestigd. Het beraad komt voor een extra vergadering die Borrell voor vrijdag heeft belegd voor alle 28 EU-ministers van Buitenlandse Zaken.

De focus van de bijeenkomst van de grote vier ligt volgens de woordvoerder op Libië, waar maandag de troepen van krijgsheer Khalifa Haftar de verovering van Sirte hebben geclaimd. De kuststad stond onder controle van milities die samenwerken met de door de Verenigde Naties erkende regering van premier Fayez al-Sarraj.

Het conflict in Libië loopt op sinds inmenging van NAVO-lid Turkije, dat Al-Sarraj steunt. President Recep Tayyip Erdogan zei zondag dat hij eigen troepen naar het land heeft gestuurd. Haftar wordt gesteund door Egypte, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

De vier zullen het ook over de toenemende spanningen in het Midden-Oosten hebben sinds de liquidatie door de Verenigde Staten van de Iraanse generaal Qassem Soleimani vrijdag.